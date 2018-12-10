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«Маленькая нога» оказался древнейшим предком современного человека

Археологи предоставили результаты исследования останков “Маленькой ноги”, которые были найдены около 20 лет назад. Ученые определили, что данный вид является древнейшим предком прямоходящего человека.
«Маленькая нога» оказался древнейшим предком современного человека

Практически полный окаменевший скелет по прозвищу “Маленькая нога” является одним из известнейших находок в палеонтологии, совершенной больше 20 лет назад. Ученые уверены, что он может представлять собой новый вид первобытного человека. После десятилетий тщательного изучения были опубликованы результаты анализов останков с указанием возможного возраста.

“Маленькая нога” может стать разновидностью австралопитека, который ранее не был обнаружен. Также авторы исследования уверены, что эти останки могут принадлежать первому предку прямоходящего человека. Ученые подозревают, что представители вида, к которому принадлежала “Маленькая нога” спустились на землю с деревьев и начали ходить прямо.



 
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Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 05:00

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