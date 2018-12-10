У некоторых седанов BMW E60 M5 обнаружили скрытый дефект в моторе





Специалисты указывают на шатунные подшипники, они способны разрушить двигатель изнутри. В итоге машина будет лишена возможности передвигаться самостоятельно. Эксперты указывают, что проблему выявили случайно. Вместе с тем указывается, что возможно, проблема имеется не у всех моделей BMW E60 M5. Покупателям, желающим приобрести седан в ближайшее время, нужно убедиться, что машина проверена специалистами. Эксперты подчеркивают что автовладельцы, эксплуатирующие данную модель, не должны иметь каких-либо нареканий. Двигатель великолепно сочетается с МКПП. Седан Е60 М5 является хорошо сложенным и удобным в эксплуатации автомобилем.Под капотом расположен 5,0-литровый V10, вырабатывающий в максимуме 500 л. с. при 520 Нм крутящего момента. До контрольных 100 км/ч машина разгоняется за 4,7 с, максимальная скорость седана составляет 250 км/ч.