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Николай Басков написал гимн для ночного клуба Филиппа Киркорова

Филипп Киркоров разместил в своем микроблоге в сети Instagram фрагмент из новой композиции Николая Баскова под названием «Караоке». В комментарии к посту король российского эстрады назвал песню гимном своему детищу – ночному клубу «ФилармониЯ».

Николай Басков написал гимн для ночного клуба Филиппа Киркорова

У песни есть все предпосылки для того, чтобы стать хитом: она написана с использованием клубных мотивов, а в словах прослушивается беспроигрышная тематика – страдания от неразделенной любви. Многие фанаты отметили, что находятся в ожидании того момента, когда смогут исполнить композицию «золотого голоса России» в караоке-клубах.

Филипп Киркоров, владеющий ночным клубом «ФилармониЯ», характерной особенностью которого как раз и есть исполнение караоке, отозвался о новой теме своего друга как о «милом посвящении» своему заведению. Согласно его предположению, композиция в будущем станет гимном «ФилармониИ».

Примечательно, что сам Николай Басков ранее не рассказывал о том, что работает над песней, рекламирующей заведение Филиппа Киркорова, поэтому почитатели посчитали, что о таких заявлениях своего приятеля ему ничего не известно.



 
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Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 22:00

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