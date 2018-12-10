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Ирландка разочарована в браке с 300-летним призраком пирата

В Ирландии женщина заявила, что разочарована в браке с 300-летним призраком пирата, за которого официально вышла замуж в январе текущего года. Ранее Аманда Спеэрроу была ярой фанаткой того самого экранного героя Джека Воробья и даже потратила более 6 тысяч евро, чтобы он внешне был похож на кумира.

Ирландка разочарована в браке с 300-летним призраком пирата


В начале 2018 года мир потрясла странная новость о том, что в Ирландии состоялась официальная регистрация брака 46-летней женщины с 300-летним призраком пирата, а уже в этом месяце она сама заявила, что разочарована в подобных отношениях и решила разорвать их. Как выяснилось, Аманда Тиг является преданной фанаткой экранного героя Джека Воробья из фильма «Пираты Карибского моря», а замуж за призрака вышла, так как считала, что он и есть тем самым пиратским капитаном, по образу которого снимали кино. Женщина оплатила официальную церемонию бракосочетания, проведённую медиумом на лодке в нейтральных водах, после чего сменила фамилию на Сперроу.

Сейчас же супруга 300-летнего призрака пирата объявила о разрыве своих отношений с возлюбленным, не огласив причины. Ирландка лишь предупредила других людей, чтобы не повторяли её поступка, ведь связи с духами могут обернуться настоящей опасностью.



 
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Добавил: Oksana Сегодня, 04:00

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