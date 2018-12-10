Ирландка разочарована в браке с 300-летним призраком пирата





В начале 2018 года мир потрясла странная новость о том, что в Ирландии состоялась официальная регистрация брака 46-летней женщины с 300-летним призраком пирата, а уже в этом месяце она сама заявила, что разочарована в подобных отношениях и решила разорвать их. Как выяснилось, Аманда Тиг является преданной фанаткой экранного героя Джека Воробья из фильма «Пираты Карибского моря», а замуж за призрака вышла, так как считала, что он и есть тем самым пиратским капитаном, по образу которого снимали кино. Женщина оплатила официальную церемонию бракосочетания, проведённую медиумом на лодке в нейтральных водах, после чего сменила фамилию на Сперроу.Сейчас же супруга 300-летнего призрака пирата объявила о разрыве своих отношений с возлюбленным, не огласив причины. Ирландка лишь предупредила других людей, чтобы не повторяли её поступка, ведь связи с духами могут обернуться настоящей опасностью.