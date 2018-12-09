Желание Константина Эрнста изменить формат новогоднего огонька вызвало недовольство у россиян





Накануне Константин Эрнст предупредил россиян, что формат голубых огоньков может измениться, и для них будут выступать рэперы. Представитель отечественной Госдумы Вадим Манукян отметил, что такое решение может стать большой ошибкой. Политик отметил, что не понимает, зачем постоянно говорить о рэперах и популяризировать это направление, более того, он не видит ничего хорошего от выступлений данных артистов на ТВ. Манукян отметил, что рэперы могут оставаться на YouTube, где у них собрана многомиллионная аудитория. Эксперт предложил приглашать в новогодние программы победителей и участников музыкальных шоу и уже признанных российских артистов.Большинство россиян поддержало мнение Вадима Манукяна, отметив, что при введении изменений в новогодние огоньки следует избегать кардинальных трансформаций. Приглашая таких исполнителей Константин Эрнст может совершить ошибку, о чем его предупредил Манукян.