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Желание Константина Эрнста изменить формат новогоднего огонька вызвало недовольство у россиян

Гендиректор Первого канала Константин Эрнст намерен приглашать рэперов на новогодние шоу. Такое решение продюсера, связанное с изменением формата новогоднего огонька вызвало недовольство у россиян.
Желание Константина Эрнста изменить формат новогоднего огонька вызвало недовольство у россиян

Накануне Константин Эрнст предупредил россиян, что формат голубых огоньков может измениться, и для них будут выступать рэперы. Представитель отечественной Госдумы Вадим Манукян отметил, что такое решение может стать большой ошибкой. Политик отметил, что не понимает, зачем постоянно говорить о рэперах и популяризировать это направление, более того, он не видит ничего хорошего от выступлений данных артистов на ТВ. Манукян отметил, что рэперы могут оставаться на YouTube, где у них собрана многомиллионная аудитория. Эксперт предложил приглашать в новогодние программы победителей и участников музыкальных шоу и уже признанных российских артистов.
Желание Константина Эрнста изменить формат новогоднего огонька вызвало недовольство у россиян

Большинство россиян поддержало мнение Вадима Манукяна, отметив, что при введении изменений в новогодние огоньки следует избегать кардинальных трансформаций. Приглашая таких исполнителей Константин Эрнст может совершить ошибку, о чем его предупредил Манукян.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 21:00

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