Уфолог: Найденный на побережье Маврикия НЛО причастен к исчезновению Boeing 777





Уфолог Скот Уоринг, известный своим повышенным интересом к явлениям, связанным с инопланетной жизнью, заявил накануне, что в 2014 году на побережье Маврикия учёные наткнулись на обломки НЛО, которые могут быть связаны с загадочным исчезновением лайнера Boeing 777. По мнению независимого эксперта, в результате столкновения с космическим кораблём пришельцев самолёт потерпел крушение, а благодаря технологиям внеземных представителей его обломки были бесследно уничтожены. Уоринг подтверждает свои догадки тем, что НЛО обнаружили недалеко от места, где лайнер перестал выходить на связь уже через неделю после его пропажи.Несмотря на теорию уфолога, в мире никто не подтвердил возможность причастия к инциденту внеземных представителей, а в начале этого года из-за отсутствия существенных материалов по делу, расследование исчезновения Boeing 777 официально закрыли.