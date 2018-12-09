Лидия Федосеева-Шукшина рассказала об обидах в адрес своих дочерей





Вначале Лидия Николаевна рассказала о том, что ее внучка Анна, старшая дочь Марии Шукшиной, продала тайком квартиру в Санкт-Петербурге, некоторое время назад оформленную на нее бабушкой. Сумма сделки купли-продажи составила 6,5 миллионов рублей. По словам артистки, когда она узнала о случившемся из источников в интернете, то очень расстроилась, поскольку вложила в это жилье не только деньги, но и вещи, и память.Слова своей избранницы подтвердил и Бари Алибасов. Он сообщил, что Лидия Николаевна сильно плакала и не могла поверить, что такой поступок могла совершить наследница ее любимой дочери. Ситуация усугубляется тем, что с момента произошедшего события бабушка и внучка до сих пор не смогли пообщаться, телефон Анны постоянно выключен.Примечательно, что Лидия Федосеева-Шукшина оформила на Анну еще одну квартиру, которая находится в Финляндии. Однако ее названная дочь Вера потребовала внести в документацию соответствующие изменения, когда ей стало известно о поступке внучки актрисы.Также в передаче речь шла и о младшей дочери Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольге. По словам кинозвезды, Ольга в общении с журналистами жаловалась на то, что ей негде жить, хотя мать приобрела для нее три квартиры.В заключение рассказа о Марии и Ольге Лидия Николаевна резюмировала, что, вероятно, из-за работы мало уделяла внимание своим дочерям и их воспитанию.Что же касается дочери актрисы о первого брака Анастасии Ворониной-Франсишку, то вспомнив о ней, Лидия Николаевна расплакалась. По ее словам, они не общались уже 40 лет, но девочка в 10-летнем возрасте отказалась от нее на заседании суда, только всегда думала, что это мать ее оставила.