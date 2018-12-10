В Мадриде состоялся благотворительный забег семи тысяч Санта-Клаусов
В Мадриде не менее семи тысяч человек, переодетые в Санта-Клаусов, приняли участие в забеге, посвящённому сбору средств для благотворительного фонда Intheos. Организация оказывает помощь раковым больным.
Волонтеры были одеты в одежду Санта-Клаусов, длина маршрута составила в целом пять километров. Он пролегал по основным улицам столицы Испании. К забегу допустили и детей, они были одеты в костюмы эльфов. Целью важнейшего мероприятия явилось собрать необходимые денежные средства. Они необходимы для обеспечения доступа пациентов к новейшим достижениям современной медицины в области онкологии.
По уверениям организаторов мероприятия, данный забег Санта-Клаусов можно считать самым многочисленным. Подобные мероприятия традиционно проходят во многих городах Европы в преддверии Рождества.
Волонтеры были одеты в одежду Санта-Клаусов, длина маршрута составила в целом пять километров. Он пролегал по основным улицам столицы Испании. К забегу допустили и детей, они были одеты в костюмы эльфов. Целью важнейшего мероприятия явилось собрать необходимые денежные средства. Они необходимы для обеспечения доступа пациентов к новейшим достижениям современной медицины в области онкологии.
По уверениям организаторов мероприятия, данный забег Санта-Клаусов можно считать самым многочисленным. Подобные мероприятия традиционно проходят во многих городах Европы в преддверии Рождества.
В мире
Добавил: Ким Герман Сегодня, 00:00