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В Мадриде состоялся благотворительный забег семи тысяч Санта-Клаусов

В Мадриде не менее семи тысяч человек, переодетые в Санта-Клаусов, приняли участие в забеге, посвящённому сбору средств для благотворительного фонда Intheos. Организация оказывает помощь раковым больным.
В Мадриде состоялся благотворительный забег семи тысяч Санта-Клаусов

Волонтеры были одеты в одежду Санта-Клаусов, длина маршрута составила в целом пять километров. Он пролегал по основным улицам столицы Испании. К забегу допустили и детей, они были одеты в костюмы эльфов. Целью важнейшего мероприятия явилось собрать необходимые денежные средства. Они необходимы для обеспечения доступа пациентов к новейшим достижениям современной медицины в области онкологии.

По уверениям организаторов мероприятия, данный забег Санта-Клаусов можно считать самым многочисленным. Подобные мероприятия традиционно проходят во многих городах Европы в преддверии Рождества.



 
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Добавил: Ким Герман Сегодня, 00:00

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