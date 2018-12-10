В Мадриде состоялся благотворительный забег семи тысяч Санта-Клаусов





Волонтеры были одеты в одежду Санта-Клаусов, длина маршрута составила в целом пять километров. Он пролегал по основным улицам столицы Испании. К забегу допустили и детей, они были одеты в костюмы эльфов. Целью важнейшего мероприятия явилось собрать необходимые денежные средства. Они необходимы для обеспечения доступа пациентов к новейшим достижениям современной медицины в области онкологии.По уверениям организаторов мероприятия, данный забег Санта-Клаусов можно считать самым многочисленным. Подобные мероприятия традиционно проходят во многих городах Европы в преддверии Рождества.