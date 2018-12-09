Телеведущая Ольга Белова стала жертвой грабителя в Москве





Личный транспорт Ольги Беловой марки Mercedes-Benz находился припаркованным около ее дома, размещенного на пересечении улицы Супруна и Ленинградского проспекта в Москве. Автомобиль был оставлен владелицей в районе 17:00 в пятницу, 7 декабря, а взлом телеведущая увидела уже поздним вечером. Белова вышла к машине, когда ходила за покупками в соседний магазин, во время чего внезапно обратила внимание на разбитое стекло иномарки.Ольга Белова сразу же решила тщательно проверить содержимое салона авто, отметив, что с заднего сидения исчезла сумка со спортивной формой и тренировочными кроссовками. Ущерб от взлома машины составил около 10 тысяч рублей.