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Телеведущая Ольга Белова стала жертвой грабителя в Москве

В Москве известная в России телеведущая Ольга Белова пострадала от рук грабителей. Злоумышленники вытащили сумку артистки через разбитое стекло ее машины.
Телеведущая Ольга Белова стала жертвой грабителя в Москве

Личный транспорт Ольги Беловой марки Mercedes-Benz находился припаркованным около ее дома, размещенного на пересечении улицы Супруна и Ленинградского проспекта в Москве. Автомобиль был оставлен владелицей в районе 17:00 в пятницу, 7 декабря, а взлом телеведущая увидела уже поздним вечером. Белова вышла к машине, когда ходила за покупками в соседний магазин, во время чего внезапно обратила внимание на разбитое стекло иномарки.

Ольга Белова сразу же решила тщательно проверить содержимое салона авто, отметив, что с заднего сидения исчезла сумка со спортивной формой и тренировочными кроссовками. Ущерб от взлома машины составил около 10 тысяч рублей.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 19:41

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