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Уфологи: Марс покинул орбиту и летит прямиком к Земле

Независимые уфологи уверяют, что Марс покинул свою орбиту и уже летит прямиком к Земле. Согласно новой теории, столкновение Красной планеты с Голубой неизбежно и произойдёт в ближайшие дни.

Уфологи: Марс покинул орбиту и летит прямиком к Земле


Несмотря на то, что специалисты из NASA отрицают возможность столкновения Марса с Землёй, независимые уфологи уверяют, что дестабилизация Солнечной системы уже произошла, из-за чего Красная планета вскоре может погубить всё человечество. Есть также мнение, что причиной, по которой Марс покинул свою орбиту, стала та самая таинственная Нибиру, но прямых доказательств своим словам никто из сторонников этой версии так и не представил.

Официальная же наука располагает данными о том, что столкновение Марса и Земли возможно исключительно через миллиарды лет, но никак не в ближайшие дни и даже годы.



 
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Наука
Добавил: Oksana Сегодня, 20:26

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