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Во время отдыха в Индонезии Эвелина Бледанс развеселила танцем публику в ресторане

Российская актриса Эвелина Бледанс показала подписчикам в сети Instagram, как танцует в ресторане на Бали. Местная индонезийская публика была восхищена танцем россиянки.
Во время отдыха в Индонезии Эвелина Бледанс развеселила танцем публику в ресторане

Из снежной и холодной зимы в России Эвелина Бледанс отправилась на отдых в Индонезию на Бали. Туда она приехала вместе со своим сыном Семеном на оздоровление. Накануне на странице звезды в сети Instagram, появилось видео, где запечатлено, как российская актриса танцует и веселит индонезийскую публику в местном ресторане. Танцы знаменитости продолжались под аккомпанемент местного певца.

Поклонники звезды заметили, с каким воодушевлением публика наблюдала за песнями и плясками Эвелины Бледанс. Также в комментариях подписчики отметили, что артистка всегда положительно настроена и находится в приподнятом настроении.



 
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ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 20:00

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