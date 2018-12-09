Во время отдыха в Индонезии Эвелина Бледанс развеселила танцем публику в ресторане

Из снежной и холодной зимы в России Эвелина Бледанс отправилась на отдых в Индонезию на Бали. Туда она приехала вместе со своим сыном Семеном на оздоровление. Накануне на странице звезды в сети Instagram, появилось видео, где запечатлено, как российская актриса танцует и веселит индонезийскую публику в местном ресторане. Танцы знаменитости продолжались под аккомпанемент местного певца.Поклонники звезды заметили, с каким воодушевлением публика наблюдала за песнями и плясками Эвелины Бледанс. Также в комментариях подписчики отметили, что артистка всегда положительно настроена и находится в приподнятом настроении.