Составлен рейтинг самых ожидаемых мультфильмов 2019 года





Первой в список самых ожидаемых мультфильмов 2019 года попала известная «История игрушек», создатели которой решили во что бы то ни стало выпустить на широкие экраны 4 часть. Известно, что в новой серии зрители больше узнают о жизни второстепенных героев, которым ранее уделялось меньше всего внимания. Более трогательная история о храбром львёнке по имени Симба, при просмотре которой зрители едва могли сдержать слёзы, в будущем году снова напомнит о себе выходом мультфильма «Король Лев 4». Создатели обещают также показать и одну из главных злодеек всех частей фильма — Зиру.Не менее ожидаемым в 2019 году для российских зрителей станет третья часть полюбившегося публике мультфильма «Как приручить дракона», в которой Беззубик повстречает свою любовь, но для начала ему вместе с друзьями и предстоит побороть ужасную опасность, нависшую над всеми драконами. Несмотря на то, что весь мир уже посмотрел финальную часть истории, в России она появится лишь в мае следующего года.Также в рейтинг самых ожидаемых мультфильмов 2019 года вошли «Белка и Стрелка 3» - история будет основана на новом задании главных героев по исследованию странного подводного города, «Барашек Шон 2», «Тайная жизнь домашних животных 2» и вторая часть громкого мультипликационного фильма «Холодное сердце». Кроме того, ожидаются премьеры «Волки и овцы: Ход свиньёй», а также «Джинглики».