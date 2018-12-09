Ученые: Лекарства от гипертонии повышают риск рака





Способствовать росту раковых клеток в организме человека могут препараты от гипертонии, содержащие валсартан, амлодипин или гидрохлоротиазид. Как отмечают сотрудники Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, данные вещества могут находиться не только в лекарствах от гипертонии. Примеси могут встречаться в определенной еде, питьевой воде и даже в воздухе.Опасным ученые посчитали также N-нитрозо-диэтиламин, а полный список был составлен Международным агентством по исследованию рака. Ученые рекомендуют советоваться с лечащим врачом перед приемом препаратов с указанными компонентами.