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Ученые: Лекарства от гипертонии повышают риск рака

Американские ученые доказали, что некоторые лекарства от гипертонии могут увеличивать риск возникновения рака. Опасными для здоровья являются препараты с содержанием особых ингредиентов.
Ученые: Лекарства от гипертонии повышают риск рака

Способствовать росту раковых клеток в организме человека могут препараты от гипертонии, содержащие валсартан, амлодипин или гидрохлоротиазид. Как отмечают сотрудники Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, данные вещества могут находиться не только в лекарствах от гипертонии. Примеси могут встречаться в определенной еде, питьевой воде и даже в воздухе.

Опасным ученые посчитали также N-нитрозо-диэтиламин, а полный список был составлен Международным агентством по исследованию рака. Ученые рекомендуют советоваться с лечащим врачом перед приемом препаратов с указанными компонентами.



 
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Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 19:53

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