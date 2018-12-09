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Виктория Романец похвасталась новогодним украшением дома

До наступления Нового года еще практически 3 недели, однако многие уже начали потихоньку готовиться к этому празднику и украшать свои жилища. Так, к примеру, неделю назад шикарно декорировала свой особняк популярная ведущая телепроекта «Дом-2» Ксения Бородина.

А в эти выходные новогодним дизайном своего дома похвасталась экс-участница реалити-шоу Виктория Романец. Она, как и Ксения решила доверить эту работу профессионалам и посоветовала подписчикам следовать ее примеру, так как считает, что каждый должен заниматься своим делом.

Виктория Романец похвасталась новогодним украшением дома

«Всё очень быстро украсили, а самое главное, со вкусом. Украшали все нашими игрушками, но если вы захотите что-то особенное, то девочки обязательно все подберут от А до Я! Поторопитесь нарядить свою красавицу по достоинству», - написала девушка в своем Instagram, опубликовав фотографию елки.

Стоит отметить, что к Новому году Романец украсила не только елку, но и другие локации в доме, например, лестничные перила, которые ведут на второй этаж. Результатами она похвасталась на своей второй страничке, где ведет блог о похудении, а также в Stories основного аккаунта.

Виктория Романец похвасталась новогодним украшением дома

Судя по всему, звезда телестройки осталась довольна сервисом по декорированию дома. В восторге остались и ее подписчики, которые в комментариях буквально засыпали Вику и ее жилище комплиментами.

«Очень красивая елочка получилась, сразу новогоднее настроение появилось», «Красиво! Цвет настроения красный!», «Молодец Викуля», «Очень здорово», «Как крутоооо», «Очень атмосферно, прям красотище», - писали они.


Виктория Романец похвасталась новогодним украшением дома



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 19:08

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