Компьютерной мыши исполняется 50 лет с момента создания





Дуглас Энгельбарт из Стэнфорда представил в 1968 году в ходе конференции по вычислительной техники сконструированную компьютерную мышь. Она имела вид деревянного кубика со вставленным в него механизмом и колесом, имелась одна кнопка управления. Благодаря подсоединённому кабелю устройство напоминало мышь. Компания Xerox проявила интерес к идее инженера, конструкцию устройства изменили, оно получило обтекаемые формы. В начале 70-х годов Xerox включила мышь в комплект ПК. Устройство имело металлический обрезиненный шарик, стоимость изделия составила 400 долларов.Apple создала в 1983 году свою модель, она получила шарик и одну кнопку. Стоимость изделия минимизировали до 25 долларов. Современные мыши для ПК делят на два вида: оптические и механические. Большое распространение получила мышь, не имеющая провода, она питается от батарейки.