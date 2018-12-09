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Компьютерной мыши исполняется 50 лет с момента создания

Мышь для компьютеров создали 50 лет назад, её днём рождения считают 9 декабря 1968 года. Свои модели затем предложили компании Xerox и Apple. Устройство использовали в ПК Apple Macintosh первых поколений, затем – в ОС Windows для машин IBM.
Компьютерной мыши исполняется 50 лет с момента создания

Дуглас Энгельбарт из Стэнфорда представил в 1968 году в ходе конференции по вычислительной техники сконструированную компьютерную мышь. Она имела вид деревянного кубика со вставленным в него механизмом и колесом, имелась одна кнопка управления. Благодаря подсоединённому кабелю устройство напоминало мышь. Компания Xerox проявила интерес к идее инженера, конструкцию устройства изменили, оно получило обтекаемые формы. В начале 70-х годов Xerox включила мышь в комплект ПК. Устройство имело металлический обрезиненный шарик, стоимость изделия составила 400 долларов.

Apple создала в 1983 году свою модель, она получила шарик и одну кнопку. Стоимость изделия минимизировали до 25 долларов. Современные мыши для ПК делят на два вида: оптические и механические. Большое распространение получила мышь, не имеющая провода, она питается от батарейки.



 
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Технологии
Добавил: Ким Герман Сегодня, 19:42

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