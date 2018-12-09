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Детское питание в меню ресторана Ольги Бузовой грозит ожирением и гастритом

Накануне, телеведущая Дома-2 сообщила новость о том, что теперь в её ресторане стало доступно и детское меню

Опытный диетолог изучил меню ресторана и пришёл в ужас. Детское меню, которое представила певица в своём ресторане, совершенно не соответствует никаким нормам.

Детское питание в меню ресторана Ольги Бузовой грозит ожирением и гастритом

Более того, эксперт уверяет, что из-за продуктов, которые будут использоваться для приготовления блюд, ребёнок может заработать ожирение. Любой человек знает, что давать малышам жареную пищу, особенно в первые годы, категорически нельзя.

Диетолог сказал, что блюда, которые находятся в детском меню, нельзя употреблять не только малышам, но и взрослым. Объяснил специалист это всё тем, что радикалы, которые содержатся в жареной пище, а также канцерогены, токсины и т.д, постепенно начинают разрушать сердечно-сосудистые системы.

Детское питание в меню ресторана Ольги Бузовой грозит ожирением и гастритом

Жареная пища также способствует развитию онкологических заболеваний. Более того, еда, которая была подвергнута обжариванию, к сожалению, теряет все свои полезные свойства.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 19:06

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