Детское питание в меню ресторана Ольги Бузовой грозит ожирением и гастритом





Опытный диетолог изучил меню ресторана и пришёл в ужас. Детское меню, которое представила певица в своём ресторане, совершенно не соответствует никаким нормам.Более того, эксперт уверяет, что из-за продуктов, которые будут использоваться для приготовления блюд, ребёнок может заработать ожирение. Любой человек знает, что давать малышам жареную пищу, особенно в первые годы, категорически нельзя.Диетолог сказал, что блюда, которые находятся в детском меню, нельзя употреблять не только малышам, но и взрослым. Объяснил специалист это всё тем, что радикалы, которые содержатся в жареной пище, а также канцерогены, токсины и т.д, постепенно начинают разрушать сердечно-сосудистые системы.Жареная пища также способствует развитию онкологических заболеваний. Более того, еда, которая была подвергнута обжариванию, к сожалению, теряет все свои полезные свойства.