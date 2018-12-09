Меган Маркл оставит отца на Рождество в одиночестве





Отцом герцогини Сассекской является 74-летний Томас Маркл, который будет отмечать предстоящее Рождество в гордом одиночестве, ведь его знаменитая дочь не приедет в Мексику. Вместо этого Меган Маркл отпразднует его с королевской семьей в Сандригеме. Отмечается, что отец Меган Маркл очень обижен на свою старшую дочь, поскольку она не приглашала его праздновать Рождество с членами монаршей семьи. При этом мать герцогини Сассекской Дрия Рэгланд приглашена на праздник.О планах на рождественские мероприятия Томас Маркл рассказал своему другу, а тот предоставил информацию СМИ. Мужчина намеревается в Рождество пройтись без чьей-либо компании по пляжу, а затем расслабиться за пивом в местном баре.