Меган Маркл оставит отца на Рождество в одиночестве
Пресс-ведомство Кенсингтонского дворца сообщает, что Меган Маркл оставит своего отца в Мексике одного во время рождественских праздников. На данный период времени у супруги принца Гарри есть другие планы.
Отцом герцогини Сассекской является 74-летний Томас Маркл, который будет отмечать предстоящее Рождество в гордом одиночестве, ведь его знаменитая дочь не приедет в Мексику. Вместо этого Меган Маркл отпразднует его с королевской семьей в Сандригеме. Отмечается, что отец Меган Маркл очень обижен на свою старшую дочь, поскольку она не приглашала его праздновать Рождество с членами монаршей семьи. При этом мать герцогини Сассекской Дрия Рэгланд приглашена на праздник.
О планах на рождественские мероприятия Томас Маркл рассказал своему другу, а тот предоставил информацию СМИ. Мужчина намеревается в Рождество пройтись без чьей-либо компании по пляжу, а затем расслабиться за пивом в местном баре.
Отцом герцогини Сассекской является 74-летний Томас Маркл, который будет отмечать предстоящее Рождество в гордом одиночестве, ведь его знаменитая дочь не приедет в Мексику. Вместо этого Меган Маркл отпразднует его с королевской семьей в Сандригеме. Отмечается, что отец Меган Маркл очень обижен на свою старшую дочь, поскольку она не приглашала его праздновать Рождество с членами монаршей семьи. При этом мать герцогини Сассекской Дрия Рэгланд приглашена на праздник.
О планах на рождественские мероприятия Томас Маркл рассказал своему другу, а тот предоставил информацию СМИ. Мужчина намеревается в Рождество пройтись без чьей-либо компании по пляжу, а затем расслабиться за пивом в местном баре.
Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 19:34