Ученые перечислили простые тесты диагностики состояния здоровья





Медики Бен Гриффитс и Наташа Хардинг отмечают, что деменция не грозит человеку, если он может нарисовать круглое лицо, а также расположить на рисунке руки и ноги на одинаковом уровне. В противном случае лучше есть больше цитрусовых, заниматься спортом, а также посещать сауну. Для определения проблем с печенью нужно оттянуть кожу на бедре и осмотреть вены — если они видны, можно помочь органу отказом от спиртных напитков. О приближающемся артрите скажет тест с приседаниями на протяжении 10 минут: болевые ощущения должны стать поводом похода к врачу.Выявить астму поможет равномерное вдыхание и выдыхание 10 раз, где показателем станут хрипы в груди. В тесте на определение проблем с кровоснабжением мозга следует сесть на постель, повернув голову на 45 градусов, а потом быстро лечь на 30 секунд. Если при этом появилось головокружение, то пациенту следует обратиться к врачу.