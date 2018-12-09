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Ученые перечислили простые тесты диагностики состояния здоровья

Ученые рассказали, какие небольшие тесты помогут продиагностировать состояние здоровья, а также посоветовали пути решения проблемы. Благодаря простым манипуляциям можно выявить деменцию, артрит и другие недуги.
Ученые перечислили простые тесты диагностики состояния здоровья

Медики Бен Гриффитс и Наташа Хардинг отмечают, что деменция не грозит человеку, если он может нарисовать круглое лицо, а также расположить на рисунке руки и ноги на одинаковом уровне. В противном случае лучше есть больше цитрусовых, заниматься спортом, а также посещать сауну. Для определения проблем с печенью нужно оттянуть кожу на бедре и осмотреть вены — если они видны, можно помочь органу отказом от спиртных напитков. О приближающемся артрите скажет тест с приседаниями на протяжении 10 минут: болевые ощущения должны стать поводом похода к врачу.

Выявить астму поможет равномерное вдыхание и выдыхание 10 раз, где показателем станут хрипы в груди. В тесте на определение проблем с кровоснабжением мозга следует сесть на постель, повернув голову на 45 градусов, а потом быстро лечь на 30 секунд. Если при этом появилось головокружение, то пациенту следует обратиться к врачу.



 
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Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 19:26

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