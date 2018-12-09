В Коста-Рике ученые нашли 15 гигантских сфер из камня с идеальными формами





Сотрудник Нацмузея Коста-Рики Франсиско Корралес рассказал о незаурядной находке в одном из населенных пунктов государства. Найденным 15 сферическим камням уже свыше тысячи лет, а их особенность заключается в идеальных формах. Глыбы решили именовать каменными сферами Дикиса, а их авторами могут стать предки представителей культуры Борука, которые обитали на указанной территории в период между IV и XVI веками. В тот период истории сферами окружали населенные пункты, чтобы продемонстрировать таким образом величие лидеров.Вскоре ученые намерены сравнить сферы друг с другом, чтобы узнать больше об особенностях, в частности, об орудиях их изготовления. На текущий момент находки продолжают стоять частично закопанными в земле, что поможет сохранить артефакты в первозданном облике.