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В Коста-Рике ученые нашли 15 гигантских сфер из камня с идеальными формами

В Коста-Рике ученые раскопали 15 гигантских сфер из камня с идеальными формами. Специалисты уверены, что создавали их предшественники загадочной цивилизации Борука.
В Коста-Рике ученые нашли 15 гигантских сфер из камня с идеальными формами

Сотрудник Нацмузея Коста-Рики Франсиско Корралес рассказал о незаурядной находке в одном из населенных пунктов государства. Найденным 15 сферическим камням уже свыше тысячи лет, а их особенность заключается в идеальных формах. Глыбы решили именовать каменными сферами Дикиса, а их авторами могут стать предки представителей культуры Борука, которые обитали на указанной территории в период между IV и XVI веками. В тот период истории сферами окружали населенные пункты, чтобы продемонстрировать таким образом величие лидеров.

Вскоре ученые намерены сравнить сферы друг с другом, чтобы узнать больше об особенностях, в частности, об орудиях их изготовления. На текущий момент находки продолжают стоять частично закопанными в земле, что поможет сохранить артефакты в первозданном облике.



 
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Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 19:11

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