Алёна Водонаева призналась, что на Доме-2 ставила эксперименты над участниками





Дело в том, что в период, когда девушка находилась на телестройке, она активно готовила свой диплом.Для дипломной работы, ей нужно было изучить разные типажи людей, их мысли и поведение. Конечно, место Алёна выбрала идеальное - телепроект Дом 2. Не секрет, что люди туда набираются абсолютно разные, которые за проектом, никогда бы не смогли не то, что существовать вместе, но и даже дружить.Девушка рассказала, что на телепроекте она видела многих: творческих людей, предельно глупых, очень хитрых, ей приходилось выявлять лидирующие качества и провокации.Впрочем, такой опыт бывшей участнице Дома-2 дал хорошие результаты и она защитила диплом на отличную отметку.