АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Прыщ на лице австралийки оказался агрессивной формой рака
EUR 76.08 USD 66.92
Курс валют на 08.12.2018

Алёна Водонаева призналась, что на Доме-2 ставила эксперименты над участниками

Бывшая участница Дома-2 Алёна Водонаева, наконец-то рассказала истинный смысл прихода на скандальный телепроект.

Дело в том, что в период, когда девушка находилась на телестройке, она активно готовила свой диплом.

Алёна Водонаева призналась, что на Доме-2 ставила эксперименты над участниками

Для дипломной работы, ей нужно было изучить разные типажи людей, их мысли и поведение. Конечно, место Алёна выбрала идеальное - телепроект Дом 2. Не секрет, что люди туда набираются абсолютно разные, которые за проектом, никогда бы не смогли не то, что существовать вместе, но и даже дружить.

Девушка рассказала, что на телепроекте она видела многих: творческих людей, предельно глупых, очень хитрых, ей приходилось выявлять лидирующие качества и провокации.

Алёна Водонаева призналась, что на Доме-2 ставила эксперименты над участниками

Впрочем, такой опыт бывшей участнице Дома-2 дал хорошие результаты и она защитила диплом на отличную отметку.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 18:33

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Во время отдыха в Индонезии Эвелина Бледанс
Ученые: Лекарства от гипертонии повышают риск рака
Компьютерной мыши исполняется 50 лет с момента
Телеведущая Ольга Белова стала жертвой грабителя
Меган Маркл оставит отца на Рождество в
Ученые перечислили простые тесты диагностики
В Коста-Рике ученые нашли 15 гигантских сфер из
Виктория Романец похвасталась новогодним
Детское питание в меню ресторана Ольги Бузовой
Эксперты рассказали, почему нельзя держать енота
В Xiaomi создали водоотталкивающую куртку с
Максим Галкин показал в Instagram, как его дети
Эксперты: Российские покупатели меньше
Супруг Елены Хроминой намекнул на ее беременность
Алёна Водонаева призналась, что на Доме-2 ставила
Прыщ на лице австралийки оказался агрессивной
Елена Беркова ушла от пятого супруга Андрея
Сестра Ольги Бузовой готова на всё ради славы
Потерявшей зубы из-за рака австралийке вставили
Джон Малкович 9 декабря отмечает 65 день рождения
Константин Меладзе растерял все мысли, уловив
В Xiaomi создали бюджетную «умную» колонку для
Экс-супруга Александра Малинина ютится в скромной
В ходе борьбы с онкологией Светлана Крючкова
Вера Брежнева показала свой дорогостоящий
Татьяна Навка стала крестной матерью
Российские зрители негативно отреагировали на
В Антарктиде обнаружена древняя база исчезнувшей
Эксперты: 5G-смартфоны могут стоить дороже новых
Алла Пугачева выложила раритетное фото дедушки и
Просмотреть все новости