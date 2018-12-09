Прыщ на лице австралийки оказался агрессивной формой рака





Молодая женщина из Австралии едва не погибла из-за обычного прыща, так как не смогла самостоятельно распознать у себя рак, а за медицинской помощью обратилась лишь когда длительное покраснение на лице начало вызывать беспокойство. Джессика Паско не придавала особого значения косметическому дефекту, ведь прыщ сошёл, оставив после себя небольшое красное пятно, которое самостоятельно так и не исчезло. Обратившись за консультацией в больницу, пациентка узнала, что покраснение на самом деле является довольно агрессивной формой рака — базально-клеточной карциномой. В качестве лечения женщине подобрали курс препаратов и мазей, что позволило бы избежать оперативного вмешательства, но, как оказалось, предотвратить раны на лице не удалось. Через несколько недель лечения Джессика Паско заметила, что на месте пятна стало появляться углубление, которое позже стало напоминать глубокую свежую рану и не заживало на протяжении 4-х месяцев. Несмотря на трудности во время лечения, шрама на лице не осталось, но с тех пор австралийка не пренебрегает рекомендациями по использованию солнцезащитных кремов в любую погоду, считая, что профилактика лучше, нежели длительное и дорогостоящее лечение агрессивного рака.Кроме того, женщина призналась, что карцинома на лице стала уже вторым онкологическим заболеванием в её жизни. За год до этого Паско обратилась в больницу с другой проблемой — маленькое родимое пятно, с которым она прожила до 30 лет, внезапно начало расти и менять цвет. Изначально врачи не увидели никакой угрозы для жизни пациентки, но после всех анализов сообщили, что у той меланома третьей степени. Из-за позднего обращения за помощью и высокого риска распространения рака в лимфатические узлы и кровоток, специалисты экстренно прооперировали женщину. Сейчас Джессика Паско полностью здорова, но о необходимости следить за любыми изменениями на коже ей не даёт забыть 10-сантиметровый шрам на ноге, оставшийся после операции.