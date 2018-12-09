Эксперты рассказали, почему нельзя держать енота в доме





В первую очередь, енот является диким, а не домашним животным и даже те, которых удалось приручить, требуют высокой ответственности и уровня содержания. Им нужен опытный и знающий множество нюансов хозяин. Даже если у человека живет несколько поколений енотов, то они будут демонстрировать свои инстинкты и их будет тянуть на свободу. Отметим, что в США в некоторых штатах запрещено держать дома этих животных.Также енот является настоящим разрушителем и держать его в квартире или доме чревато для владельца. В один прекрасный день владелец может вернуться домой и оказаться шокированным от увиденного бардака. Его также нельзя запирать в клетке или любом другом ограниченном месте, поскольку они не могут жить в замкнутом пространстве.У данных животных очень строптивый характер и если владелец не будет выводить на прогулку питомца по первому его желанию, то он будет пытаться сбежать. Кроме того, зверек может запросто наброситься и покусать хозяина. Они являются переносчиками множества заболеваний, в том числе бешенства и после укуса, даже самого незначительного, следует спешить в больницу.В конце концов, многие ветеринары не знают как ухаживать и лечить енотов, и в таком случае вся ответственность за жизнь и здоровья подопечного полностью ложиться на владельца.