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Эксперты рассказали, почему нельзя держать енота в доме

Эксперты и ветеринары рассказали, почему нельзя держать в доме енота, хотя в последнее время данный зверек входит в моду у любителей гламурной жизни. Несмотря на то, что они являются очень милыми и ласковыми, как домашние любимцы, это далеко не лучший выбор.

Эксперты рассказали, почему нельзя держать енота в доме


В первую очередь, енот является диким, а не домашним животным и даже те, которых удалось приручить, требуют высокой ответственности и уровня содержания. Им нужен опытный и знающий множество нюансов хозяин. Даже если у человека живет несколько поколений енотов, то они будут демонстрировать свои инстинкты и их будет тянуть на свободу. Отметим, что в США в некоторых штатах запрещено держать дома этих животных.

Также енот является настоящим разрушителем и держать его в квартире или доме чревато для владельца. В один прекрасный день владелец может вернуться домой и оказаться шокированным от увиденного бардака. Его также нельзя запирать в клетке или любом другом ограниченном месте, поскольку они не могут жить в замкнутом пространстве.

У данных животных очень строптивый характер и если владелец не будет выводить на прогулку питомца по первому его желанию, то он будет пытаться сбежать. Кроме того, зверек может запросто наброситься и покусать хозяина. Они являются переносчиками множества заболеваний, в том числе бешенства и после укуса, даже самого незначительного, следует спешить в больницу.

В конце концов, многие ветеринары не знают как ухаживать и лечить енотов, и в таком случае вся ответственность за жизнь и здоровья подопечного полностью ложиться на владельца.



 
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Наука
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 19:00

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