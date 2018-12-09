Сестра Ольги Бузовой готова на всё ради славы





Накануне, сестра Ольги Бузовой выложила к себе в stories Instagram фото, на котором её волосы, при помощи фотошопа были окрашены в белый цвет.Девушка спросила мнение подписчиков и попросила ответить, подойдут ей такие изменения или нет.Скорее всего, девушка мечтает пройти путь своей сестры, ведь на Дом-2, Ольга пришла именно в таком образе. Поклонники Анны сразу сказали, что цвет ей не идёт, да и за Олей она вряд ли уже успеет.Также, большинство поклонников решили, что семья Бузовых сошла с ума и уже не знает что сделать, чтобы заработать как можно больше популярности и денег.Напомним, что сестра Ольги Бузовой, в настоящее время является совладелицей бренда одежды совместно с Ольгой. Совсем недавно Бузова-младшая открыла свой магазин обуви.