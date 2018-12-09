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Сестра Ольги Бузовой готова на всё ради славы

Добиться славы любой ценой - это девиз Анны Бузовой.

Накануне, сестра Ольги Бузовой выложила к себе в stories Instagram фото, на котором её волосы, при помощи фотошопа были окрашены в белый цвет.

Сестра Ольги Бузовой готова на всё ради славы

Девушка спросила мнение подписчиков и попросила ответить, подойдут ей такие изменения или нет.

Скорее всего, девушка мечтает пройти путь своей сестры, ведь на Дом-2, Ольга пришла именно в таком образе. Поклонники Анны сразу сказали, что цвет ей не идёт, да и за Олей она вряд ли уже успеет.

Также, большинство поклонников решили, что семья Бузовых сошла с ума и уже не знает что сделать, чтобы заработать как можно больше популярности и денег.

Сестра Ольги Бузовой готова на всё ради славы

Напомним, что сестра Ольги Бузовой, в настоящее время является совладелицей бренда одежды совместно с Ольгой. Совсем недавно Бузова-младшая открыла свой магазин обуви.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 18:22

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