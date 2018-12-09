В Xiaomi создали водоотталкивающую куртку с подогревом
Компания Xiaomi представила водоотталкивающую куртку с инфракрасным обогревателем, он питается от мобильного аккумулятора. Емкость батареи составляет 10 тыс. мАч, этого хватает на шесть часов работы.
Новый продукт от китайского производителя, считают эксперты, нельзя назвать инновационным, но он очень полезен. Изделие получило наименование CHI ZHANG lightweight thermal jacket. Куртка сделана из материала, на 90% состоящего из кашемира, снаружи он обшит специальной водоотталкивающей тканью. Съёмный инфракрасный обогреватель подключается к батарее с помощью разъема USB. Аккумуляторов в ассортименте Xiaomi достаточно, считают аналитики. Нагревательный элемент имеет защиту от электромагнитного излучения, включая высокое и низкое напряжение. Изделие обладает антистатическими свойствами, предусмотрены три степени нагрева: 40, 48 и 55%. Специальная кнопка обеспечивает включение и выключение элемента.
Внутри куртки имеются большие карманы для аккумуляторов. Xiaomi запустила сбор средств коллективного финансирования. Участники программы получат изделие за 43 доллара, можно выбрать темный зелёный или чёрный цвет.
Новый продукт от китайского производителя, считают эксперты, нельзя назвать инновационным, но он очень полезен. Изделие получило наименование CHI ZHANG lightweight thermal jacket. Куртка сделана из материала, на 90% состоящего из кашемира, снаружи он обшит специальной водоотталкивающей тканью. Съёмный инфракрасный обогреватель подключается к батарее с помощью разъема USB. Аккумуляторов в ассортименте Xiaomi достаточно, считают аналитики. Нагревательный элемент имеет защиту от электромагнитного излучения, включая высокое и низкое напряжение. Изделие обладает антистатическими свойствами, предусмотрены три степени нагрева: 40, 48 и 55%. Специальная кнопка обеспечивает включение и выключение элемента.
Внутри куртки имеются большие карманы для аккумуляторов. Xiaomi запустила сбор средств коллективного финансирования. Участники программы получат изделие за 43 доллара, можно выбрать темный зелёный или чёрный цвет.
Технологии
Добавил: Ким Герман Сегодня, 18:53