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В Xiaomi создали водоотталкивающую куртку с подогревом

Компания Xiaomi представила водоотталкивающую куртку с инфракрасным обогревателем, он питается от мобильного аккумулятора. Емкость батареи составляет 10 тыс. мАч, этого хватает на шесть часов работы.
В Xiaomi создали водоотталкивающую куртку с подогревом

Новый продукт от китайского производителя, считают эксперты, нельзя назвать инновационным, но он очень полезен. Изделие получило наименование CHI ZHANG lightweight thermal jacket. Куртка сделана из материала, на 90% состоящего из кашемира, снаружи он обшит специальной водоотталкивающей тканью. Съёмный инфракрасный обогреватель подключается к батарее с помощью разъема USB. Аккумуляторов в ассортименте Xiaomi достаточно, считают аналитики. Нагревательный элемент имеет защиту от электромагнитного излучения, включая высокое и низкое напряжение. Изделие обладает антистатическими свойствами, предусмотрены три степени нагрева: 40, 48 и 55%. Специальная кнопка обеспечивает включение и выключение элемента.

Внутри куртки имеются большие карманы для аккумуляторов. Xiaomi запустила сбор средств коллективного финансирования. Участники программы получат изделие за 43 доллара, можно выбрать темный зелёный или чёрный цвет.



 
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Технологии
Добавил: Ким Герман Сегодня, 18:53

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