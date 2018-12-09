В Xiaomi создали водоотталкивающую куртку с подогревом





Новый продукт от китайского производителя, считают эксперты, нельзя назвать инновационным, но он очень полезен. Изделие получило наименование CHI ZHANG lightweight thermal jacket. Куртка сделана из материала, на 90% состоящего из кашемира, снаружи он обшит специальной водоотталкивающей тканью. Съёмный инфракрасный обогреватель подключается к батарее с помощью разъема USB. Аккумуляторов в ассортименте Xiaomi достаточно, считают аналитики. Нагревательный элемент имеет защиту от электромагнитного излучения, включая высокое и низкое напряжение. Изделие обладает антистатическими свойствами, предусмотрены три степени нагрева: 40, 48 и 55%. Специальная кнопка обеспечивает включение и выключение элемента.Внутри куртки имеются большие карманы для аккумуляторов. Xiaomi запустила сбор средств коллективного финансирования. Участники программы получат изделие за 43 доллара, можно выбрать темный зелёный или чёрный цвет.