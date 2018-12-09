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Максим Галкин показал в Instagram, как его дети помогают родителям на кухне

Максим Галкин обнародовал на личной странице в сети Instagram новое видео, где показал своих детей. В нем фолловерам показано, как Лиза и Гарри помогают родителям собирать со стола посуду после завтрака.
Максим Галкин показал в Instagram, как его дети помогают родителям на кухне

Максим Галкин и Алла Пугачева часто радуют фолловеров своих аккаунтов в сети Instagram моментами из жизни своих детей. Подрастающие Лиза и Гарри Галкины накануне попали на видео, где показывают, как убирают со стола посуду послу завтрака. Дети играючи собрали со столов все приборы и отправили их в посудомоечную машину, после чего Гарри налил моющее средство. В конце видео наследники обратились к Максиму Галкину и поблагодарили его за завтрак.

Пользователи Сети подчеркнули, что дети Пугачевой и Галкина получают образцовое воспитание. Публика не сомневается, что они пойдут по стопам родителей, поскольку уже проявляют артистические таланты.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 18:42

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