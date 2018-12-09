Эксперты: Российские покупатели меньше интересуются подержанными LCV
Эксперты автомобильной индустрии по итогам исследования продаж на рынке пришли к выводу, что российские покупатели меньше интересуются подержанными LCV. За период с января по октябрь текущего года автолюбители России приобрели 340 700 микроавтобусов и фургонов с пробегом, что на 1% ниже показателей прошлого года.
На первом месте в сегменте находятся автомобиль группы «ГАЗ», которая занимает 40% рынка. Снижение продаж составило 3%. Второе место занимает «УАЗ», на счету которого 35200 моделей, что на 6% выше продаж соответствующего периода прошлого года. «Бронза» рейтинга досталась пикапам и фургонам от Toyota. Показатель японского производителя составляет 20 700 единиц. Четвертое и пятое места ТОП-5 занимают Volkswagen и Mercedes-Benz.
Ранее сообщалось, что независимые дизайнеры показали Lada XRAY в салоне пикап на рендерном изображении.
На первом месте в сегменте находятся автомобиль группы «ГАЗ», которая занимает 40% рынка. Снижение продаж составило 3%. Второе место занимает «УАЗ», на счету которого 35200 моделей, что на 6% выше продаж соответствующего периода прошлого года. «Бронза» рейтинга досталась пикапам и фургонам от Toyota. Показатель японского производителя составляет 20 700 единиц. Четвертое и пятое места ТОП-5 занимают Volkswagen и Mercedes-Benz.
Ранее сообщалось, что независимые дизайнеры показали Lada XRAY в салоне пикап на рендерном изображении.
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Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 18:39