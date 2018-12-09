Потерявшей зубы из-за рака австралийке вставили титановую челюсть
В Австралии 31-летняя женщина заболела раком, после чего ей сделали операции, удалив верхнюю губу и 30 зубов. Медики вставили пациентке нижнюю 3D-челюсть, изготовленную из титана.
В результате тяжелого заболевания жительница Австралии лишилась почти всех зубов. О тяжёлом диагнозе женщина узнала недавно. За короткое время она прошла через несколько операций, потеряв часть лица. Врачи поставили задачу восстановить его при помощи пластики. Самой важной задачей было вернуть молодой женщине зубы. Специалисты отпечатали на 3D-принтере челюсть, в качестве заготовки взяли титан. Операция по установки элемента и его укреплению на черепе заняла не менее пяти часов.
Наряду с этим женщин вырезали часть кожи с предплечья, использовав её для формирования губы. После данной процедуры австралийка, по информации источников, является первой пациенткой на Земле, получившей полностью титановую челюсть.
В результате тяжелого заболевания жительница Австралии лишилась почти всех зубов. О тяжёлом диагнозе женщина узнала недавно. За короткое время она прошла через несколько операций, потеряв часть лица. Врачи поставили задачу восстановить его при помощи пластики. Самой важной задачей было вернуть молодой женщине зубы. Специалисты отпечатали на 3D-принтере челюсть, в качестве заготовки взяли титан. Операция по установки элемента и его укреплению на черепе заняла не менее пяти часов.
Наряду с этим женщин вырезали часть кожи с предплечья, использовав её для формирования губы. После данной процедуры австралийка, по информации источников, является первой пациенткой на Земле, получившей полностью титановую челюсть.
Наука
Добавил: Ким Герман Сегодня, 18:11