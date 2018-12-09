Джон Малкович 9 декабря отмечает 65 день рождения





Карьера Джона Малковича началась в 1978 году, когда он впервые выступил на сцене театра Steppenwolf Theatre в Чикаго с пьесой «Проклятье голодающего класса» режиссера Сэма Шепарда. За восемь лет работы в театре он сыграл более чем в 50 произведениях. Пик его театральной карьеры пришелся на 1984 года и выступлением на Бродвее в спектакле «Смерть коммивояжера», где он выступил вместе с Дастином Хоффманом. В том же году он дебютировал в кинематографе с фильмом «Места в сердце» и его сразу же номинировали на получение премии «Оскар».В 1988 году он сыграл виконта де Вальмона в фильме «Опасные связи» и многие критики называют это его лучшей ролью. В скором времени режиссер Бернардо Бертолуччи пригласил Малковича на главную роль в фильме «Под покровом небес». В скором времени актера номинируют на второй «Оскар» за роль убийцы в «На линии огня». В 1999 году он сыграл самого себя в фэнтези «Быть Джоном Малковичем».Несмотря на впечатляющую карьеру в кино, Джон Малкович продолжает играть в театре. Также он пробовал себя в качестве сценариста, продюсера и режиссера. Последний на сегодняшний день фильм в фильмографии юбиляра боевик «22 миля», где актер сыграл роль епископа.