Татьяна Навка стала крестной матерью

Навка написала во Всемирной сети, что стала крёстной мамой «долгожданной и любимой «племяннице». Фигуристка призналась, что быть духовной наставницей для неё это очень серьёзный шаг. Своей сестре, маме девочки, знаменитость выразила благодарность за оказанное доверие. Навка призналась, что её крёстная дочь - это «маленькое и очаровательное счастье».Многочисленные поклонники спортсменки стали выражать свои восторги. Они поздравили семью со значительным событием. Некоторые подписчики отметили, что девочка очень хорошенькая. Её маме многие пожелали счастья.