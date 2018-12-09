Татьяна Навка стала крестной матерью
Известная фигуристка Татьяна Навка рассказала о появлении на свет дочери своей сестеры. Спортсменка стала крёстной мамой, она написала об этом в своём аккаунте в Instagram. Там же размещён фотоснимок девочки со своей матерью.
Навка написала во Всемирной сети, что стала крёстной мамой «долгожданной и любимой «племяннице». Фигуристка призналась, что быть духовной наставницей для неё это очень серьёзный шаг. Своей сестре, маме девочки, знаменитость выразила благодарность за оказанное доверие. Навка призналась, что её крёстная дочь - это «маленькое и очаровательное счастье».
Многочисленные поклонники спортсменки стали выражать свои восторги. Они поздравили семью со значительным событием. Некоторые подписчики отметили, что девочка очень хорошенькая. Её маме многие пожелали счастья.
Навка написала во Всемирной сети, что стала крёстной мамой «долгожданной и любимой «племяннице». Фигуристка призналась, что быть духовной наставницей для неё это очень серьёзный шаг. Своей сестре, маме девочки, знаменитость выразила благодарность за оказанное доверие. Навка призналась, что её крёстная дочь - это «маленькое и очаровательное счастье».
Многочисленные поклонники спортсменки стали выражать свои восторги. Они поздравили семью со значительным событием. Некоторые подписчики отметили, что девочка очень хорошенькая. Её маме многие пожелали счастья.
ШоуБиз
Добавил: Ким Герман Сегодня, 17:00