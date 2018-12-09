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Татьяна Навка стала крестной матерью

Известная фигуристка Татьяна Навка рассказала о появлении на свет дочери своей сестеры. Спортсменка стала крёстной мамой, она написала об этом в своём аккаунте в Instagram. Там же размещён фотоснимок девочки со своей матерью.
Татьяна Навка стала крестной матерью

Навка написала во Всемирной сети, что стала крёстной мамой «долгожданной и любимой «племяннице». Фигуристка призналась, что быть духовной наставницей для неё это очень серьёзный шаг. Своей сестре, маме девочки, знаменитость выразила благодарность за оказанное доверие. Навка призналась, что её крёстная дочь - это «маленькое и очаровательное счастье».

Многочисленные поклонники спортсменки стали выражать свои восторги. Они поздравили семью со значительным событием. Некоторые подписчики отметили, что девочка очень хорошенькая. Её маме многие пожелали счастья.



 
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Добавил: Ким Герман Сегодня, 17:00

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