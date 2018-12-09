В Антарктиде обнаружена древняя база исчезнувшей внеземной цивилизации
Пользователи Сети увидели видео, опубликованное Блейком и Бреттом Казенсом. Исследователи во время просмотра Google Earth обнаружили в Антарктиде древнюю базу исчезнувшей внеземной цивилизации, долгое время скрывающуюся от людских глаз под толщей льда.
Авторы сюжета обратили внимание на загадочный внешний вид раскола в леднике, поразившего их своей идеальной формой. Он больше напоминал ровную площадку с платформой, выделяющейся на фоне остального ландшафта. Кроме того, объект явно был построен пришельцами, а внутри него до сих пор хранится летающая тарелка, имеющая гигантские размеры.
Ее отблески тоже хорошо видны в ролике, так что ученым стоит обратить внимание на найденный артефакт. После просмотра скептики предположили, что это могут быть природные образования, после чего упомянули о секретной военной базе.
Авторы сюжета обратили внимание на загадочный внешний вид раскола в леднике, поразившего их своей идеальной формой. Он больше напоминал ровную площадку с платформой, выделяющейся на фоне остального ландшафта. Кроме того, объект явно был построен пришельцами, а внутри него до сих пор хранится летающая тарелка, имеющая гигантские размеры.
Ее отблески тоже хорошо видны в ролике, так что ученым стоит обратить внимание на найденный артефакт. После просмотра скептики предположили, что это могут быть природные образования, после чего упомянули о секретной военной базе.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 16:43