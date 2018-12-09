В Антарктиде обнаружена древняя база исчезнувшей внеземной цивилизации





Авторы сюжета обратили внимание на загадочный внешний вид раскола в леднике, поразившего их своей идеальной формой. Он больше напоминал ровную площадку с платформой, выделяющейся на фоне остального ландшафта. Кроме того, объект явно был построен пришельцами, а внутри него до сих пор хранится летающая тарелка, имеющая гигантские размеры.Ее отблески тоже хорошо видны в ролике, так что ученым стоит обратить внимание на найденный артефакт. После просмотра скептики предположили, что это могут быть природные образования, после чего упомянули о секретной военной базе.