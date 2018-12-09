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Сферические камни из Юты могут указывать на существование воды на Марсе

Учёные из Монголии, США и Японии выдвинули теорию о происхождении шариков из оксида железа, имеющихся в штате Юта и Монголии. Они похожи на сферические предметы, обнаруженные на Марсе.
Сферические камни из Юты могут указывать на существование воды на Марсе

Шарикам из оксида железа, имеющимся в Юте, предположительно, сотни, если не тысячи лет, заявляют исследователи. Остаётся тайной, каким образом сферические предметы оказались на континенте. Они же обнаружены в Монголии. Научный интерес к сферическим телам возрос после обнаружения на Марсе шариков из гематита, найденных в 2004 году. Учёные предполагают, что процесс формирования данных предметов такой же, как и на Земле. Специалисты изучили шарики при помощи рентгена. Их основу составляет песчаник, обработанный кислотной водой. Шары имели кальциевые ядра. Ученые создали аналогичные предметы в лаборатории. Они отмечают, что подобные структуры образуются при растворении кальцита электролизованной водой. Она имеет потенциальный водород (pH) менее 7 pH.

В шариках, обнаруженных на Марсе, отсутствует ядро из кальцита. Это не означает, что его вообще не было, считают ученые. Такие ядра могли постепенно исчезнуть вследствие течения воды в гористой местности



 
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Наука
Добавил: Ким Герман Сегодня, 15:52

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