Украинская группа "Kazka" гордится своей популярностью в России





Украинская группа "Kazka" была удостоена российской премией за свой хит под названием "Плакала". Солистка коллектива рассказала, что такая востребованность - это прежде всего большая ответственность для всех членов группы "Kazka". Ведь их композиция звучит не только на просторах Украины, но и за границей.Фанаты группы "Kazka" появились в Рио-де-Жанейро, Гвинее и Колумбии. Но признание в России участников группы нисколько не удивило. Солистка коллектива считает, что этим нужно гордиться. Клип на композицию "Плакала" стала весьма популярным на канале YouTube, его уже успели просмотреть более 77 миллионов пользователей Сети.