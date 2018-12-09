В рейтинге Bloomberg Россия заняла второе место





Информация размещена в рейтинге государств, экономики которых находятся в развитии. РФ ощутимо улучшила показатели в указанном сегменте, информирует Bloomberg. Согласно материалам агентства, в настоящее время лидирует Малайзия, первое место страной сохранено. Третью строку занимает КНР, на 20-м месте расположена Турция. По итогам рейтинга, составленного в 2017 году, страна находилась на пятой позиции. По информации агентства, Россия смогла добиться нынешних показателей благодаря стремительно растущему ВВП. Это происходит, невзирая на ужесточение санкций Запада.Наряду с этим Всемирный банк обратил внимание ранее на улучшение ситуации в РФ с деловым климатом. Государство укрепило свои позиции в рейтинге Doing Business, РФ находится сейчас на 31-м месте. Ранее Россия занимала 35-ю позицию.