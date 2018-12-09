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Пикап Ford F-150 Limited стал почти самым быстрым грузовиком

Эксперты автомобильной индустрии заявили, что пикап Ford F-150 Limited стал почти самым быстрым грузовиком на мировом рынке. Автомобиль по данному показателю занимает второе место.

Пикап Ford F-150 Limited стал почти самым быстрым грузовиком


На первой позиции по скорости находится Ford F-150 Raptor, однако лимитированная серия Ford F-150 Limited продемонстрировала лучшее время при разгоне до первых 100 километров в час с места. Модель разогналась за 5,1 секунды в последнем тесте. 250 миль в час автомобиль проезжает за 13,7 секунды. Максимальное значение ограничено электронным оборудованием 246 километров в час.

Под капотом Ford F-150 Limited разработчики установили такой же силовой блок, как и в Ford F-150 Raptor, шестицилиндровый турбированный двигатель мощностью 450 лошадиных сил и 690 Нм крутящего момента. Трансмиссия представлена автоматической коробкой переключения передач и системой полного привода. Кроме того, пикап оснащен уникальным 22-дюймовыми дисками из легкосплавного материала и шинами Pirelli Scorpion Zero Asimmetrico.

Стоимость грузовика 2019 года выпуска составляет 68630 долларов. Более «навороченная» модель оценена производителем в 72055 долларов.



 
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Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 15:08

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