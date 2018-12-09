Дизайнеры показали Lada XRAY в кузове пикап





Дизайнеры, исходя из рендерных изображений, увеличили колесную базу. Благодаря этому автомобиль получил полноценную платформу, характерную для пикапов. Кроме того, на золотистом кузове появились выштамповки, которые продолжают рисунок на дверях. По словам экспертов, полученный автомобиль получился весьма органичным и может когда-то выйти в серийное производство.В экспертной среде мнение к пикапу Lada XRAY сложилось, в целом, положительное. По мнению одного из аналитиков, подобного автомобиля не хватает модельному ряду российского производителя. Кроме того, они отметили, что подобной модели не хватает системы полного привода.Lada XRAY в оригинальном варианте выходит в нескольких модификациях. Под капотом кроссовера разработчики установили двигатель объемом 1,8 литров мощностью 122 лошадиных силы. Трансмиссия представлена пятиступенчатой механической или автоматической коробками переключения передач. Габариты автомобиля составляют 4165х1764х1570 миллиметров при 2592 миллиметров колесной базы. Стоимость внедорожника составляет от 550 тысяч рублей.