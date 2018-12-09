Ученые: Страх влияет на качество жизни людей с диабетом





Ученые рассказывают, что молодые люди, больные диабетом первого типа, боятся осложнений и разочарованы в связи с огромным количеством времени, которое необходимо для лечения. Группа медиков во главе с Дениз А.Кент и Лори Куинн провели эксперимент с участием 180 людей в возрасте от 18 до 35 лет, которым поставлен диагноз «диабет первого типа».После проведения опроса ученые установили, что качество жизни пациентов ухудшилось из-за страха перед гипогликемией и появлением осложнений. 60% указали, что опасаются долговременных осложнений, а 70% опасаются самого диагноза. 42% опрошенных ответили, что обеспокоены низким уровнем глюкозы в крови во время ночного отдыха.Результаты исследования опубликованы в научном издании The Diabetes Educator.