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Ученые: Страх влияет на качество жизни людей с диабетом

Американские ученые из Университета Иллинойса в Чикаго (University of Illinois at Chicago) в ходе исследования оценили качество жизни молодых людей с диабетом. Они установили, что чувство страха ухудшает их образ жизни.

Ученые: Страх влияет на качество жизни людей с диабетом


Ученые рассказывают, что молодые люди, больные диабетом первого типа, боятся осложнений и разочарованы в связи с огромным количеством времени, которое необходимо для лечения. Группа медиков во главе с Дениз А.Кент и Лори Куинн провели эксперимент с участием 180 людей в возрасте от 18 до 35 лет, которым поставлен диагноз «диабет первого типа».

После проведения опроса ученые установили, что качество жизни пациентов ухудшилось из-за страха перед гипогликемией и появлением осложнений. 60% указали, что опасаются долговременных осложнений, а 70% опасаются самого диагноза. 42% опрошенных ответили, что обеспокоены низким уровнем глюкозы в крови во время ночного отдыха.

Результаты исследования опубликованы в научном издании The Diabetes Educator.



 
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Наука
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 14:07

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