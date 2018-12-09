"Озеро Мунго" было признано самым страшным фильмом ужасов уходящего года





Представители сообщества, связанного с паранормальными явлениями сообщали, что фильм "Озеро Мунго" был выпущен еще 2008 году. В картине рассказывается о девочке - подростке, которая утонула во время купания в озере. Но вскоре ее родственники начинают чувствовать присутствие утопленницы. Близкие люди начинают собственное расследование гибели девочки и узнают, что она чувствовала свою смерть. Особую реальность фильму придает манера, в которой он был снят.По мнению экспертов, данная картина очень хорошо демонстрирует связь человека с потусторонним миром. Сам режиссер "Озеро Мунго" Джоэль Андерсон неоднократно в интервью заявлял, что данная картина не относится к ужасам. По его словам - это фильм о скорби человека.