"Озеро Мунго" было признано самым страшным фильмом ужасов уходящего года
Представители сообщества связанного с паранормальными явлениями в США рассказали, что им удалось найти самый страшный фильм ужасов уходящего года. Данный статус получила картина под названием "Озеро Мунго".
Представители сообщества, связанного с паранормальными явлениями сообщали, что фильм "Озеро Мунго" был выпущен еще 2008 году. В картине рассказывается о девочке - подростке, которая утонула во время купания в озере. Но вскоре ее родственники начинают чувствовать присутствие утопленницы. Близкие люди начинают собственное расследование гибели девочки и узнают, что она чувствовала свою смерть. Особую реальность фильму придает манера, в которой он был снят.
По мнению экспертов, данная картина очень хорошо демонстрирует связь человека с потусторонним миром. Сам режиссер "Озеро Мунго" Джоэль Андерсон неоднократно в интервью заявлял, что данная картина не относится к ужасам. По его словам - это фильм о скорби человека.
Представители сообщества, связанного с паранормальными явлениями сообщали, что фильм "Озеро Мунго" был выпущен еще 2008 году. В картине рассказывается о девочке - подростке, которая утонула во время купания в озере. Но вскоре ее родственники начинают чувствовать присутствие утопленницы. Близкие люди начинают собственное расследование гибели девочки и узнают, что она чувствовала свою смерть. Особую реальность фильму придает манера, в которой он был снят.
По мнению экспертов, данная картина очень хорошо демонстрирует связь человека с потусторонним миром. Сам режиссер "Озеро Мунго" Джоэль Андерсон неоднократно в интервью заявлял, что данная картина не относится к ужасам. По его словам - это фильм о скорби человека.
Культура
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 14:00