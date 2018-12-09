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"Озеро Мунго" было признано самым страшным фильмом ужасов уходящего года

Представители сообщества связанного с паранормальными явлениями в США рассказали, что им удалось найти самый страшный фильм ужасов уходящего года. Данный статус получила картина под названием "Озеро Мунго".

"Озеро Мунго" было признано самым страшным фильмом ужасов уходящего года

Представители сообщества, связанного с паранормальными явлениями сообщали, что фильм "Озеро Мунго" был выпущен еще 2008 году. В картине рассказывается о девочке - подростке, которая утонула во время купания в озере. Но вскоре ее родственники начинают чувствовать присутствие утопленницы. Близкие люди начинают собственное расследование гибели девочки и узнают, что она чувствовала свою смерть. Особую реальность фильму придает манера, в которой он был снят.


По мнению экспертов, данная картина очень хорошо демонстрирует связь человека с потусторонним миром. Сам режиссер "Озеро Мунго" Джоэль Андерсон неоднократно в интервью заявлял, что данная картина не относится к ужасам. По его словам - это фильм о скорби человека.



 
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Культура
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 14:00

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