Ученые: Ревность испытывают не только люди, но и мыши





В рамках эксперимента биологи посадили самцов и самок в одну клетку. Часть из них спаривались, а часть оставались в одиночестве. Для определения социальных связей между животными ученые фиксировали издаваемые ими звуки и движения при помощи специального оборудования. После этого грызунов разделили на две группы на неделю, чтобы затем снова свести. Таким образом специалисты пытались выяснить, как мыши будут реагировать на разлуку со своими партнерами.Ученые установили, что для тех пар мышей, которых не разделяли, а также одиночек, ничего не менялось. Для тех грызунов, которые состояли в отношениях, но их разделили, а позже вновь свели, жизнь изменилась и они стали демонстрировать агрессию, что похоже на человеческую ревность. На примирение у пар отводилось разное время, а после этого к ним вернулось спокойствие.По словам специалистов, результаты исследования показали, что между отношениями мышей и людей есть много общего. Понимание данных процессов поможет ученым совершить новые открытия в психологии отношений. Ученые отмечают, что после прохождения стадии агрессии, самцы как можно скорее пытаются зачать потомство.