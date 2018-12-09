Отложенные дела сокращают ощущение свободного времени





В ходе психологического теста проведённого учеными из Ohio State University установлено, что люди, которые планируют много дел наперёд в результате успевают осуществить меньше дел, чем те, кто ведёт более расслабленный образ жизни. Эксперты объясняют это тем, что для оптимальной продуктивности человеку нужно ощущать запас времени, благодаря чему он не будет подвергаться лишнему стрессу. Они называют это сугубо психологическим явлением.Ученые рекомендуют планировать в первую очередь задачи так, чтобы максимально приоритетные дела можно было решить в первую очередь. Это позволит разгрузить сознание и работать более расслабленно, и как следствие - продуктивно.