Объявлена скидка на смартфон Razer Phone 2 с обновлённой камерой





Очередной пакет обновлений улучшил качество, насыщенность, и детализацию фото и видеосъёмки. Доступна функция обработки снимков в специальном приложении. Отмечено, что обновление небольшое по размеру и насчитывает около 100 мб. Согласно полученным сведениям, оно улучшает качества звука.Razer Phone 2 оборудован аккумуляторной батареей ёмкостью 4000 мАч и камерой с двойным модулем на 12 мегапикселей. Устройство функционирует на базе процессора Snapdragon 845, оснащено 8 Гб «оперативки» и 64 Гб флеш-памяти. Помимо обновлений, на игровой смартфон действует скидка в размере 100 долларов.