АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Дешевый праздник: Как бюджетно встретить 2019 год
EUR 76.08 USD 66.92
Курс валют на 08.12.2018

Объявлена скидка на смартфон Razer Phone 2 с обновлённой камерой

Производители заявили, что смартфон Razer Phone 2 обзавёлся новым обновлением камеры. Они добавили, что на устройство действует скидка.
Объявлена скидка на смартфон Razer Phone 2 с обновлённой камерой

Очередной пакет обновлений улучшил качество, насыщенность, и детализацию фото и видеосъёмки. Доступна функция обработки снимков в специальном приложении. Отмечено, что обновление небольшое по размеру и насчитывает около 100 мб. Согласно полученным сведениям, оно улучшает качества звука.

Razer Phone 2 оборудован аккумуляторной батареей ёмкостью 4000 мАч и камерой с двойным модулем на 12 мегапикселей. Устройство функционирует на базе процессора Snapdragon 845, оснащено 8 Гб «оперативки» и 64 Гб флеш-памяти. Помимо обновлений, на игровой смартфон действует скидка в размере 100 долларов.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Технологии
Добавил: Белозёров Евгений Сегодня, 10:15

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Египте двое жителей Российской Федерации
Директор Льва Лещенко рассказал о состоянии певца
Во время трансляции прогноза погоды в Техасе на
Анна Семенович сфотографировалась в коротком
Ольга Бузова счастлива от того, что её песню
Уфолог обнаружил на фото с Марса статую пришельца
Отложенные дела сокращают ощущение свободного
Алексей Нилов почти не общается со своим
Звезда «Дома-2» Варвара Третякова впервые
Певица Валерия пришла на музыкальную премию в
Объявлена скидка на смартфон Razer Phone 2 с
Регулярное употребление куркумы способствует
Готовящаяся к презентации клипа Анастасия
В «кричащей» галактике найдена планета-воздушный
Выявлены главные коррупционеры России 2018 года
Утяшева появилась в элегантном платье на съемках
Вера Брежнева показала сделанный дочерью макияж
Ловлэндская лягушка является самым загадочным
После потери сознания Елена Воробей решила
Участница Дома-2 Валерия Хуснутдинова, заявлявшая
Volkswagen Transporter скрестили c автомобилем
В Москве экстренно госпитализирован Лев Лещенко
Ольга Бузова не смогла спеть свою же песню без
В магазине Bethesda открыты предварительные
Пластические хирурги сделали из Ольги Бузовой
Компания Genesis продемонстрировала свой первый
Гоша Куценко заботится о беременной Марии
Ученые создали новый антибиотик из яда осы
Гиперкар SSC Tuatara прошел испытание на дорогах
Apple официально зарегистрировала в России
Просмотреть все новости