Volkswagen Transporter скрестили c автомобилем Audi RS6





Рассматриваемая модель на текущий момент является лишь макетом и автор проекта ищет людей, которые готовы спонсировать его создание. Отмечается, что модель Transporter изначально является весьма похожей на Audi RS6. В связи с этим многие эксперты утверждают, что название, полученное разработанной новинкой, полностью подходит ей. Концепт отличается увеличенными арками и достаточно низкой посадкой, из-за чего создается визуальное ощущение некой приземленности, устойчивости и ограниченной подвижности. Тем не менее, на самом деле характеристики автомобиля являются достаточно впечатляющими.Машина, предположительно, будет оснащена более мощным мотором V8 с четырьмя цилиндрами и 850 лошадиными силами. Визуальная составляющая эффектно дополняется тонированными стеклами, благодаря которым машина смотрится как единый объект.