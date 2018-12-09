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Volkswagen Transporter скрестили c автомобилем Audi RS6

Audi RS6 скрестили с Volkswagen Transporter. Автомобиль, который получился в результате смешения двух машин, получил название Audi TS6.

Volkswagen Transporter скрестили c автомобилем Audi RS6

Рассматриваемая модель на текущий момент является лишь макетом и автор проекта ищет людей, которые готовы спонсировать его создание. Отмечается, что модель Transporter изначально является весьма похожей на Audi RS6. В связи с этим многие эксперты утверждают, что название, полученное разработанной новинкой, полностью подходит ей. Концепт отличается увеличенными арками и достаточно низкой посадкой, из-за чего создается визуальное ощущение некой приземленности, устойчивости и ограниченной подвижности. Тем не менее, на самом деле характеристики автомобиля являются достаточно впечатляющими.

Машина, предположительно, будет оснащена более мощным мотором V8 с четырьмя цилиндрами и 850 лошадиными силами. Визуальная составляющая эффектно дополняется тонированными стеклами, благодаря которым машина смотрится как единый объект.



 
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Авто
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 08:20

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