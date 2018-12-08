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Светлана Бондарчук вышла в свет с новым возлюбленным

Российская телеведущая Светлана Бондарчук, экс-супруга режиссёра Фёдора Бондарчука, с недавних пор стала появляться на различных мероприятиях с новым возлюбленным. Похоже, после неожиданного развода с режиссёром она всё-таки нашла своего мужчину, которым, по разговорам, является директор проектов студии дизайна Bestinspace Design Co. Сергей Харченко.

Светлана Бондарчук вышла в свет с новым возлюбленным

Прошло уже около двух лет после развода Светланы Бондарчук и Фёдора Бондарчука. Он стал огромной неожиданностью и породил массу разговоров. За прошедшее после расставания время им обоим приписывали множество романов, вот только Светлана не один из них не подтвердила. Зато неоднократно намекала на то, что чувства к экс-супругу не совсем остыли, хотя в этом нет ничего удивительного – они прожили вместе почти двадцать пять лет, имеют двоих детей и даже внучек.

Светлана Бондарчук вышла в свет с новым возлюбленным

И вот с недавних пор Светлану стали замечать в обществе Сергея Харченко. Пара вместе появляется на мероприятиях, вместе проводит отдых и публикует совместные фотографии в соцсетях. Сергей часто показывает фотографии со своей дочерью от предыдущего брака, шестилетней Юнной. Теперь и Светлана появляется рядом с ними на снимках, значит у них серьёзные отношения и, возможно, скоро появятся новости о предстоящей свадьбе Бондарчук и Харченко. Во всяком случае поклонники ведущей очень надеются на положительные изменения в её личной жизни.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 20:20

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