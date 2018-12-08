Светлана Бондарчук вышла в свет с новым возлюбленным

Прошло уже около двух лет после развода Светланы Бондарчук и Фёдора Бондарчука. Он стал огромной неожиданностью и породил массу разговоров. За прошедшее после расставания время им обоим приписывали множество романов, вот только Светлана не один из них не подтвердила. Зато неоднократно намекала на то, что чувства к экс-супругу не совсем остыли, хотя в этом нет ничего удивительного – они прожили вместе почти двадцать пять лет, имеют двоих детей и даже внучек.И вот с недавних пор Светлану стали замечать в обществе Сергея Харченко. Пара вместе появляется на мероприятиях, вместе проводит отдых и публикует совместные фотографии в соцсетях. Сергей часто показывает фотографии со своей дочерью от предыдущего брака, шестилетней Юнной. Теперь и Светлана появляется рядом с ними на снимках, значит у них серьёзные отношения и, возможно, скоро появятся новости о предстоящей свадьбе Бондарчук и Харченко. Во всяком случае поклонники ведущей очень надеются на положительные изменения в её личной жизни.