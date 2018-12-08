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Исполнитель "Рюмки водки на столе" Григорий Лепс оправдался за обвинение в спаивании россиян

Григорий Лепс оправдался перед поклонниками за обвинение в спаивании россиян. Никакой пропаганды в песне "Рюмка водки на столе" певец не видит.

Исполнитель "Рюмки водки на столе" Григорий Лепс оправдался за обвинение в спаивании россиян

На радио "Говорит Москва" Лепс оправдался за обвинение, которое высказал в его адрес рэпер Рома Жиган. По мнению исполнителя, цензура на эстраде неуместна, ведь россияне всегда выпивали и продолжат употреблять алкоголь, невзирая на тексты современных песен. Также шоумен отметил, что каждое поколение людей отличается своим моральным обликом. У представителей разных возрастов взгляды и поведение могут сильно отличаться, но это не даёт права критиковать друг друга.

"Тем более, что музыка рэперов, насколько я знаю и слышал, очень и очень приличная", - добавил Лепс.

Также певец вступился за популярную группу "Ленинград" и Сергея Шнурова в частности. Исполнитель считает лицемерием то, как депутаты и простые россияне напевают любимые матерные песни, а затем ратуют за принятие законов о цензуре.

Политикам Лепс посоветовал лучше бороться с бедностью. Напомним, что ранее Михаил Боярский потребовал вернуть в Россию худсоветы и проверять художественные произведения по "уму, чести и совести".



 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 22:00

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