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Сайт Ольги Бузовой атаковали хакеры

Злопыхатели продолжают преследовать новоиспеченную артистку и телеведущую «Дома-2» Ольгу Бузову.

На днях в социальные сети были слиты интимные фотографии Бузовой, на которых Ольга стоит спиной к зеркалу полностью голой. Впрочем, подлинность этих снимков была поставлена под сомнение, ведь в Интернет практически каждую минуту выкладывают подобные материалы.

Сайт Ольги Бузовой атаковали хакеры

Однако спустя несколько часов в Сети появилось несколько видеороликов, которые подтверждают, что на фотографиях на самом деле изображена Бузова. На одном из таких роликов Ольга говорит одной из своих подруг, что сейчас приехала в салон красоты, где намерена сделать губы и скулы, а на еще одном телезнаменитость снимает своим интимные места.

Этот материал мог очень серьезно ударить по репутации Ольги Бузовой, однако хакеры, по всей видимости, даже не планируют останавливаться, ведь хотят «потопить» так быстро взлетевшую наверх бывшую участницу реалити-шоу «Дом-2». Сегодня же недоброжелатели атаковали сайт звезды.

Сайт Ольги Бузовой атаковали хакеры

По словам специалистов, атака была совершена не простыми любителями, а настоящими профессионалами в своем деле. Хакеры перенаправили на портал огромнейшее количество ботов, что в результате привело к тому, что ресурс, не рассчитанный на подобное количество читателей, «рухнул», то есть прекратил свою работу.

К слову, о появившейся проблеме до сих пор никто из сотрудников Ольги Бузовой ничего не сообщал.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 17:44

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