Победительницей «Мисс Мира-2018» стала горячая красотка из Мексики





Годом ранее титул «Мисс Мира» получила девушка из Индии Мануши Чхиллар. Другие участники, попавшие в Топ-30, приехали из Бангладеш, Чили, Франции, Индонезии, Японии, Малайзии, Маврикия, Мексики, Непала, Новой Зеландии, Сингапура, Таиланда, Уганды, США, Венесуэлы и Вьетнама. Всего же за победу в конкурсе сражались представительницы 118 стран мира.