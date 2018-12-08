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Победительницей «Мисс Мира-2018» стала горячая красотка из Мексики

Победительницей «Мисс Мира-2018» (Miss World) стала горячая красотка из Мексики по имени Ванесса Понсе де Леон. Как стало только что известно, престижный международный конкурс красоты, проходивший в 68-й раз, благополучно завершился в китайском городе Санья.

Победительницей «Мисс Мира-2018» стала горячая красотка из Мексики


Годом ранее титул «Мисс Мира» получила девушка из Индии Мануши Чхиллар. Другие участники, попавшие в Топ-30, приехали из Бангладеш, Чили, Франции, Индонезии, Японии, Малайзии, Маврикия, Мексики, Непала, Новой Зеландии, Сингапура, Таиланда, Уганды, США, Венесуэлы и Вьетнама. Всего же за победу в конкурсе сражались представительницы 118 стран мира.



 
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Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 17:31

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