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На Дальнем Востоке наблюдается наибольший рост рынка новых легковых автомобилей

Эксперты изучили рынок новых автомобилей в Российской Федерации. Выяснилось, что за период с января по октябрь на Дальнем Востоке наблюдается наибольший рыночный рост легковых машин.

На Дальнем Востоке наблюдается наибольший рост рынка новых легковых автомобилей

На Дальнем Востоке рост рынка новых автомобилей, предназначенных для перевозки пассажиров, составляет практически 27,5%. Это связано с тем, что покупателям Дальневосточного федерального округа на отечественные автомобили дается скидка в виде 25%. После идет первичный рынок автомобилей Урала, который составляет около 22%. Потом разместилась Сибирь, где продажа выросла почти на 20%. Затем идут Северо-Западный округ - почти 15%, Центральный округ - 13% и Южный округ - более 11,5%.

Меньше всего за 10 месяцев текущего года продажи новых легковых авто выросли в Поволжье и Северном Кавказе: там получилось менее 10% прироста. Всего за 2018 год с января по октябрь было продано около 1 миллиона 308 тысяч единиц автомобилей, предназначенных для перевозки пассажиров.



 
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Экономика
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 17:30

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