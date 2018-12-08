На Дальнем Востоке наблюдается наибольший рост рынка новых легковых автомобилей





На Дальнем Востоке рост рынка новых автомобилей, предназначенных для перевозки пассажиров, составляет практически 27,5%. Это связано с тем, что покупателям Дальневосточного федерального округа на отечественные автомобили дается скидка в виде 25%. После идет первичный рынок автомобилей Урала, который составляет около 22%. Потом разместилась Сибирь, где продажа выросла почти на 20%. Затем идут Северо-Западный округ - почти 15%, Центральный округ - 13% и Южный округ - более 11,5%.Меньше всего за 10 месяцев текущего года продажи новых легковых авто выросли в Поволжье и Северном Кавказе: там получилось менее 10% прироста. Всего за 2018 год с января по октябрь было продано около 1 миллиона 308 тысяч единиц автомобилей, предназначенных для перевозки пассажиров.