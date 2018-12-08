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Эксперты назвали самые дешевые автомобили на российском рынке в декабре

Эксперты автомобильной индустрии по итогам исследования назвали самые дешевые автомобили на российском рынке, которые продаются в декабре текущего года. ТОП-5 возглавил Datsun on-Do.

Эксперты назвали самые дешевые автомобили на российском рынке в декабре

Автомобиль сделанный на базе LADA Kalina разработчиками подразделения Nissan практически не отличается от «материнской» модели по устройству шасси. Благодаря акции на данный момент стоимость седана оказалась снижена на 90 тысяч рублей и на данный момент составляет 396 тысяч рублей. Второе место рейтинга заняла LADA Granta. За автомобиль в базовой комплектации покупателю придется выложить около 400 тысяч рублей. Третье место досталось единственному кроссоверу в рейтинге LADA 4x4. Цена модели составляет 474 тысячи рублей.

Четвертое место эксперты отвели FAW OLEY, оснащенного автоматической коробкой переключения передач. Стоимость автомобиля составляет 489 тысяч рублей. По словам аналитиков рынка, на данный момент производители проводят корректировку цен, и она может повысится. На последнем месте ТОП-5 оказался Ravon R2 от разработчиков из Узбекистана. Ценник модели - 491 тысяча рублей.



 
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Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 16:15

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