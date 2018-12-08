Daily Star: Россия готовится к противостоянию с Западом в Черном море
Американский эксперт из издания Daily Star заявил, что Россия намерена противостоять Западу на Черном море. Одним из доказательств он назвал подводную лодку проекта 877 «Палтус» или «Черная дыра», которая направилась из Севастополя к Керченскому проливу.
По словам авторов статьи, в Кремле готовятся к длительной игре в «кошки-мышки» в черноморском регионе. Они отмечают, что НАТО в ответ может направить в Черное море дизельную подлодку для разведки сложившейся обстановки. Тем более, что США недавно сообщили Турции о намерениях отправить в регион свой корабль.
Мировое внимание к Керченскому проливу стало приковано после того, как три украинских военных корабля и их экипаж были захвачены Россией за незаконное пересечение границы. Действия российских пограничников были осуждены западными странами и Украиной.
По словам авторов статьи, в Кремле готовятся к длительной игре в «кошки-мышки» в черноморском регионе. Они отмечают, что НАТО в ответ может направить в Черное море дизельную подлодку для разведки сложившейся обстановки. Тем более, что США недавно сообщили Турции о намерениях отправить в регион свой корабль.
Мировое внимание к Керченскому проливу стало приковано после того, как три украинских военных корабля и их экипаж были захвачены Россией за незаконное пересечение границы. Действия российских пограничников были осуждены западными странами и Украиной.
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Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 15:27