Daily Star: Россия готовится к противостоянию с Западом в Черном море





По словам авторов статьи, в Кремле готовятся к длительной игре в «кошки-мышки» в черноморском регионе. Они отмечают, что НАТО в ответ может направить в Черное море дизельную подлодку для разведки сложившейся обстановки. Тем более, что США недавно сообщили Турции о намерениях отправить в регион свой корабль.Мировое внимание к Керченскому проливу стало приковано после того, как три украинских военных корабля и их экипаж были захвачены Россией за незаконное пересечение границы. Действия российских пограничников были осуждены западными странами и Украиной.