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Дженнифер Энистон не исключает, что может стать матерью

Дженнифер Энистон часто говорила о том, что она не хочет иметь детей. Но недавно все изменилось, и голливудская актриса рассказала, что не исключает того, что может стать матерью.

Дженнифер Энистон не исключает, что может стать матерью

Ранее Дженнифер Энистон неоднократно заявляла, что не считает себя хорошей супругой, а тем более не видит себя в роли матери. Но в одном из своих недавних интервью знаменитость рассказала, что в наше время возможно многое, и не исключено, что в будущем она сможет стать мамой. После такого заявления 49-летней актрисы, многие предположили, что ее взгляды на жизнь сильно изменились после расставания с возлюбленным Джастином Теру.

Дженнифер Энистон не исключает, что может стать матерью

Но Дженнифер Энистон так и не уточнила, каким именно образом у нее появится наследник. Некоторые предположили, что знаменитость может воспользоваться услугами суррогатной матери или прибегнуть к процедуре искусственного оплодотворения. Также знаменитость считает, что матерью можно стать в любом возрасте.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 15:31

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