Дженнифер Энистон не исключает, что может стать матерью





Ранее Дженнифер Энистон неоднократно заявляла, что не считает себя хорошей супругой, а тем более не видит себя в роли матери. Но в одном из своих недавних интервью знаменитость рассказала, что в наше время возможно многое, и не исключено, что в будущем она сможет стать мамой. После такого заявления 49-летней актрисы, многие предположили, что ее взгляды на жизнь сильно изменились после расставания с возлюбленным Джастином Теру.Но Дженнифер Энистон так и не уточнила, каким именно образом у нее появится наследник. Некоторые предположили, что знаменитость может воспользоваться услугами суррогатной матери или прибегнуть к процедуре искусственного оплодотворения. Также знаменитость считает, что матерью можно стать в любом возрасте.