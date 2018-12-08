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Люксовый бренд PSA DS Automobile пропустит автосалон в Женеве

Компания PSA DS Automobile, специализирующаяся на автомобилях класса люкс, пропустит весеннюю выставку машин в Женеве. Из-за отказа многих брендов в участии мартовский автосалон может не состояться.

Люксовый бренд PSA DS Automobile пропустит автосалон в Женеве

Инсайдеры из PSA DS Automobile сообщили об отказе компании приехать на будущую выставку машин в Женеву. Как и у Jaguar Land Rover, у автоконцерна нет подходящих новинок, которые можно было бы представить публике. Также PSA может исключить из автосалона Opel. С другой стороны, электромобиль Corsa и гибрид Grandland X годятся для формата выставки.

Свидетельствует о потере интереса к женевским показам и отказ от участия Volvo и Ford. Тем не менее, на автосалоне в Париже PSA всё же удалось блеснуть своим малолитражным внедорожником DS3.

DS Cars подготовила модель в качестве конкурента Audi Q2. Клиентам должны понравиться разнообразные комплектации, широкий набор модификаций и двигателей. Судя по малой инициативности автоконцернов, инсайдеры считают, что женевское шоу в марте 2019 года вполне могут отменить или перенести.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 13:04

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